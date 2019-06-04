妙齡金髮妹嚇得驚聲尖叫，雙手抱胸保護自己。（謝瓊雲翻攝）

同行女友人見狀趕緊將金髮妹一把拉走，機車伯也轉身騎車開溜。（謝瓊雲翻攝）

太變態了，彰化縣社頭鄉3日午後，一名騎機車的阿伯，突然放慢靠近3名正在社斗路邊聊天的年輕女性，接著猛然就把頭往其中染金髮的女性頭臉靠近，彷彿意圖湊近索吻或聞正妹髮香，讓妙齡女嚇得當場驚叫；警方表示已主動循線追查。

怪伯騎車企圖強吻！ 被害人驚聲尖叫

根據一旁店家提供的監視器畫面，三名女子當時站在路旁，疑似一邊等人、一邊聊天，有說有笑、不時低頭滑手機，但這名怪怪機車伯行徑嚇壞三人，被強行親聞的金髮妙齡女當場大叫，其他人雖被突如其來舉動嚇到，趕緊拉著金髮妹逃離現場。

因被害女子並未報案，目擊一切過程的店家，主動將畫面貼上臉書社團「社頭人大小事」，提醒在地民眾提高警覺；也引來網友一面撻伐，紛紛留言大罵「變態！」、「是不是喝醉酒？」，也有人直指「要是敢在我面前、直接賞他一巴掌。」

警方初步調查，3日下午2時許，這3名年輕女子沿社斗路邊走邊聊天，騎乘紅色機車的男子突然靠近停在她們身邊，獨自走在後方的金髮妹因正低頭滑手機未注意，男子趁機把頭湊過去，對她胸、臉嗅聞，讓金髮妹一抬頭就嚇得大叫跑開；但反覆觀察監視器畫面，發現兩人並未有實際上的身體碰觸。

田中分局社頭分駐所呼籲被害女子主動向警方報案，而該名男子行為，恐有涉犯違反《社會秩序維護法》之嫌，警方仍將循線主動追查男子身分。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )