高雄市長韓國瑜預定周六移師花蓮舉辦造勢活動，會場旁的東大門夜市卻驚傳大火，時機巧合，引來不少疑竇，陰謀論滿天飛，警方今過濾監視器逐一過濾可疑人車，確認起火原因為已打烊攤商內木炭餘火肇禍，排除電器走火或人為縱火可能。

花蓮東大門夜市大火，警方過濾可疑人車，排除人為縱火可能。（許家寧攝）

韓國瑜才宣布8日要到花蓮造勢，花蓮韓粉2日才申請六期重劃區，3日凌晨深就發生大火，這場暗夜大火來得莫名，讓夜市不少攤商議論紛紛「感覺怪怪的」，韓國瑜也呼籲警方速查起火原因，警消合力在被燒毀攤位進行採證，追查起火原因。

消防局長林文瑞表示，火調人員現地勘查燃燒焦黑程度與火流方向，以及整合東大門夜市及警方蒐集的監視器影像，鎖定起火範圍在原住民一條街的E-38至E-42間攤販，另經檢視監視器影像縮小至起火點攤位，發現起火前未發現有人員在附近活動。

消防局長林文瑞指出，起火點為上鎖的攤販內部，現場無電器熱熔跡象。（許家寧攝）

進一步追查起火攤商前後大門皆已打烊上鎖緊閉，自外部無法丟入火源，另勘查內部燒損情形，無電器熱熔跡象，但發現有木炭餘火，且火流均呈現由內向外延燒，加上攤商堆放的油類、紙袋、桌椅等易燃物助長火勢，研判為起火原因內部遺留火種，排除人為縱火可能。

花蓮警分局指出，外傳現場監視器發現一輛可疑汽車經過起火點，追查確認為收攤路過的攤商發現有攤位冒出火煙下車打電話報案，此外就無其他人車經過；面臨周六韓國瑜就要到六期重劃區參加造勢，警方也會針對東大門等觀光熱點加強安全維護。

警消火場鑑定報告出爐，研判攤商內部木炭遺留火種造成。（資料照）

(中時 )