如果可以睡上一整年的好覺，你願意付出什麼代價？竟然每5個美國人當中，就有一個願意因此放棄性生活、甚至有14%願意坐牢一週。

《New York Post》刊出的這項調查十足無厘頭，但也突顯現代人睡得有多不好。為了一整年睡得又香又甜，受調查的2000名美國人願意放棄的東西包羅萬象：除了性生活，24%願意不吃巧克力、18%願意不用手機、34%願意不喝酒，還有33%願意停看實境節目。

你願意為了睡好覺，一整年午餐只吃花生果醬三明治嗎？圖片來源：pixabay

還有其他各種稀奇古怪的「犧牲」，25%的人願意一整年只吃花生果醬三明治當午餐，22%則可以1週只沖澡1次，17%情願每天早晨起床都撞到腳趾頭（詳見下表）。

假使可以一整年好眠，美國民眾願意做出這些「犧牲」。圖片來源：張雨亭

同一項調查中還顯示，美國人平均一年要喊上303次的「我好累」，如果可以一夜好眠，平均願意付出的金錢是307.11美元（約台幣9520.41元）。美國人每天平均睡眠長度為6.41小時，但是美國疾病管制局（CDC）建議18～60歲最好睡到7小時以上。

美國國家睡眠協會（National Sleep Foundation）則認為，每晚睡不滿7小時可能釀成健康問題，包括糖尿病、心臟病，以及中風，也可能導致工作表現不佳和危險駕駛。台灣情況也不遑多讓，一年吞掉8.8億顆安眠藥，高居亞洲第一、世界第二，根據台灣睡眠醫學學會調查，全台灣10個人當中就有4個人覺得睡不好，2成的人在近1個月之內有失眠困擾，1成的成年人是慢性失眠患者，也就是輾轉難眠的時間已經超過3個月。

誰都想睡得像小寶寶一樣香甜，可惜包括美國和台灣，平均睡眠情況都不理想。圖片來源：pixabay

睡不好的人很苦惱，但企業樂得迎合消費者需求，只要能打出「好眠」功效，包括醫療、頂級床墊、高科技枕頭、智慧手機APP、能發出「白色噪音（White Noise）」的機器等，都搭上這一波商機，光在美國就催生出一年規模286億美元（約台幣8866億元）的睡眠產業。

你不見得只能花大錢改善睡眠，購入助眠商品前，不妨先試試這些做法：

1. 規律運動

白天運動20至30分鐘就能幫助晚上睡得更好，但要避免睡前2至3小時進行激烈運動，以免有反效果。

2. 固定睡眠時間

人體有睡眠與起床的自然韻律，每天在不同時間睡覺可能打壞這個韻律，久而久之就睡不好。因此就算是放假，也最好盡量在和平常相同的時間睡覺與起床。

3. 打造優質睡眠環境

睡房內盡量不要有發出強光或噪音的裝置，可利用窗簾遮蔽光線，並將室溫維持在舒適的溫度。睡房最好不要兼作工作室或書房，最好單純用來睡覺，才能讓大腦對房間與睡眠產生高度關聯性，幫助入睡。

4. 睡前就逐步放鬆

突然地就要入睡反而更有壓力，睡前不妨以瑜伽、冥想、聽音樂、閱讀來幫助自己漸進式放鬆。但要避開任何有螢幕的裝置，包括電視、手機、平板可能越看越亢奮，反而不容易入睡。

資料來源：New York Post、Medical News Today

(中時電子報)