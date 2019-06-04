星期二，在經過兩個月的搜索後，日本決定停止繼續尋失事F-35A的殘骸，並擬定恢復F-35飛行與訓練的時間。

日本防衛大臣岩屋毅告訴記者，關於搜查F-35A的工作已經停止，但團隊仍會繼續使用水下攝影機繼續機監控更廣泛的區域，以保護機密的信息，事故原因也會持續調查。

共同社報導，岩屋毅說，雖然未能確定事故原因，但目前並無證據顯示F-35A的機體存在缺陷，因此政府相關人士表示，在徹底採取安全管理措施的基礎上，將會在近期內恢復同型號的12架F-35A戰機的飛行工作。

專家表示，兩個月的搜查也不是毫無收獲，有尋到一些碎片，包括戰機尾翼，但是碎片數量仍然太低，而且飛行員的身體和飛行數據記錄儀也都沒有找到。原本擔心的是，俄羅斯或中國大陸可能會找到戰機的碎片導致機密外流，但日本已盡力尋找過，俄國與中國大陸再尋到的機率不高。

隷屬日本航空自衛隊的F-35A戰機，於4月9日在日本東北部的三澤基地起飛，並且在東部外海135公里處進行訓練任務。然而30分鐘後失去聯繫，尋到尾翼後確定墜入海中，可能墜海的速度極快。

日本將繼續引進F-35A，安倍與美國總統川普在5月25日的會面期間，表示將加購105架。

(中時電子報)