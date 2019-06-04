公司喝個水也要分階級？有網友在臉書發文表示，新長官上任後，疑似求表現，竟下一個新命令，規定「桶裝水只准給正職員工喝，派遣的只能喝飲水機」。文章一出，網友紛表示，「太離譜」、「喝水還要分階級」。

網友在臉書社團《爆怨公社》PO文說到，公司來了一個新課長，一來就下了規定，「以後桶裝水只有正職可以喝，派遣只有飲水機」，原PO表示，因公司飲水機有怪味道，所以大家都喝桶裝水，然而「喝了八個月的桶裝水說不行喝就不行喝」，讓他直呼「這叫做新官上任三把火嗎？」。

原PO怒批，基本的民生飲水卻分正職喝什麼、派遣工喝什麼，讓他質疑，公司此舉用意，「是在節省成本？還是分化打擊低階員工的自尊？」。

網友看完紛留言表示，「連喝個水也要分等級，這真的太離譜了」、「你們課長搞階級制度」、「這種小錢也要苛，怎不動腦筋增加業績，這間公司真是可悲」，也有網友認為，「有些飲水機的確有消毒水味道，感覺真的很不好」、「明顯是水有問題，一種別人的孩子死光沒關係的概念」。

網友抱怨喝個水還要搞階級。(翻攝爆料公社)

(中時電子報)