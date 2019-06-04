前中研院院長李遠哲公開要求蔡英文總統放下一己之私，知所進退。國民黨立委柯志恩痛批李遠哲，「蔡總統執政失敗，最沒資格鬼叫的就是李遠哲！」李遠哲對政治人物的力挺，已經變成反諷與笑話，聽到李遠哲呼籲蔡英文「放棄一己之私」，其實最該摒除「一己之私」的人應該是李遠哲自己。

柯志恩說，李遠哲和獨派大老要挺誰是他們的家務事，問題是，李遠哲又要站出來帶頭號召之前，是否應先向國人道歉？難道他忘了4年前自己是如何力薦蔡英文選總統？在他眼裡若蔡總統如此治國無能，李遠哲這位kingmaker不也居功厥偉？蔡總統執政失敗，最沒資格鬼叫的就是李遠哲！

柯志恩列舉李遠哲的言行，2015年6月28日，李遠哲力挺蔡英文表示「因為蔡英文的眼界、還有做事的能力」，2015年11月16日，李遠哲表示，「深信蔡英文的競選政見最具體、最可行，對於台灣的未來最有保障」，2016年1月11日的選前超級星期天，李遠哲不僅到台南現身力挺，還「盛讚唯有英仁配，才能帶領台灣到很高的境界」。

柯志恩質疑，李遠哲對蔡總統究竟是徹底失望還是全然失憶呢？3年多前盛讚蔡英文「帶領台灣到很高境界」是李遠哲，3年後痛罵總統「明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，因此民怨很大」也是李遠哲，李遠哲是否應先反省檢討自己的選擇、判斷與保證，究竟出了什麼謬誤？才會一錯再錯？

柯志恩說，正如同2000年李遠哲發表「向上提升或向下沉淪」一文，臨門一腳把陳水扁送上總統大位，結果執政八年帶給國人卻是貪腐與痛苦的一場噩夢一樣，李遠哲對政治人物的力挺，已經變成反諷與笑話。

(中時 )