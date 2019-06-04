過去大眾對于美人的印象，常常停留在有點圓潤、肉肉的感覺，但近期她狠甩19公斤，到底有什麼密技呢？

于美人在節目與臉書上分享自己愛喝的一款「甩肉水」：蜂蜜蘆筍水，減肥、消除水腫的效果都不錯，讓她短短2週便瘦了3公斤，于美人甚至說，藝人張秀卿當初為了拍婚紗瘦身時，也是喝這款甩肉水。

于美人曾分享自己愛喝蜂蜜蘆筍水。圖片來源：于美人官方臉書

肯尚健康管理營養師林容安表示，蘆筍為一種高鉀蔬菜，不論直接食用或煮水喝，皆有排水、利尿之功能，而其他高鉀蔬菜像是大黃瓜、芹菜、冬瓜、絲瓜、空心菜等，也都有一樣的功效。

除了鉀，蘆筍含有的另一項重要營養素即葉酸，每100公克蘆筍的葉酸含量，便將近人體一日所需，林容安說，葉酸有助分解血中的「同半胱胺酸」，當血液中的同半胱胺酸過高，會有較高心血管疾病風險，因此蘆筍所含的葉酸具有保護血管的作用，針對像是高血脂症、有血管硬化問題之患者，皆相當合適。

其他營養素則還有像天門冬胺酸等特殊胺基酸，可以增強食物中礦物質的吸收，幫助身體紓壓、消除疲勞。

在于美人的貼文中，是建議大家使用白蘆筍來煮水，但白色與綠色的蘆筍差別在哪呢？根據農業兒童網的文章指出，蘆筍在生長過程中，筍尖露出地面就變綠，但如果覆蓋土壤，讓它不受陽光照射，就會保持白色。

林容安則表示，白蘆筍一般口感比較嫩，若只是煮水飲用的話，白、綠蘆筍其實並無太大差別，但若是會食用到蘆筍本體，綠蘆筍的營養價值反而較高，只是記得汆燙時間不要太長，如維生素B、C等水溶性營養素才不會流失太多。

若是食用蘆筍本體，綠蘆筍的營養價值其實較高。圖片來源：pixabay

雖說蘆筍水的確有助排水利尿，但林容安提醒，飲用時還是要注意以下幾點：

1.有腎功能問題者不適合飲用：由於蘆筍水中含有高鉀，若是腎臟病或腎功能有問題者飲用，會無法正常代謝出鉀離子，增加心跳異常、腎功能惡化甚至心臟衰竭的風險。

2.蘆筍用量建議一天不超過300克：林容安說，過去曾有人為了降血壓、排水腫而過度飲用蔬果汁，一天蔬菜量食用到6、700克，結果引發高血鉀血症，因此建議健康的食材也是適度攝取就好。

3.不可取代正常蔬菜攝取：林容安表示，蘆筍水的主要功能還是在排水利尿，並不是實際吃進新鮮蔬菜，因此不能取代正常的蔬菜攝取。

蘆筍水消水腫比較像是一種急救法，對於像是因久站久坐等因素而造成的短暫水腫，的確有所幫助；但若是長時間有水腫問題的人，則必須先找出原因，如是否有身體活動量太低、正在服用藥物、蛋白質攝取太少、心臟腎臟功能異常等問題，並針對不同問題來做改善，蘆筍水並無治療功效，提醒大家不要本末倒置。

<蜂蜜蘆筍水食譜>

材料：

1.白蘆筍或綠蘆筍 300g

2.檸檬汁 15cc（一大匙）

3.蜂蜜 1大匙

4.水 1000cc

做法：

1.將蘆筍放入1000cc水中滾熟後，改小火煮10～15分鐘。

2.將煮好的蘆筍水分成10等份，每次取用1份（100cc），其他的置於冰箱冷藏保存。

3.每份蘆筍水加入檸檬汁及蜂蜜調味。

4.再加入200cc冷水調勻即可飲用。

(中時電子報)