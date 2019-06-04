今年大學指考7月1日至3日舉行，共有約4萬9000多人報名，比去年5萬0742人少了1000多人。大考中心表示，考試通知將於6月5日寄發。

大考中心說，考生若於寄送後第5日日（不含例假日）仍未收到考試通知，集體報名者，可洽代辦報名單位；個別報名者，可至大考中心網站「指定科目考試試務專區之應考資訊查詢系統」查覽列印或電話語音（02）23643677查詢。

考試通知並非考試當日考生入場應試之必要文件，未攜帶入考場亦無罰則，但大考中心建議考生於考試當日攜帶應試，以利查找試場。

考生收到考試通知後，請確實核校相關應試資料，如發現考試通知上之姓名、身分證號、考區、報考科目及無冷氣試場等5項，有任一項與原報名資料不同而須更正者，請於考試通知寄發後3個工作日內，集體報名者由代辦報名單位傳真「考試通知資料更正表」，個別報名者傳真（02)23661365身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，傳真完成後並以電話（02）23661416轉608向大考中心確認收件。

大考中心將依傳真內容更正資料，但不再重製、補發。更正後之資料，將於6月18日連同考試地點一併公告更新於應考資訊查詢系統。考試通知若於考試前毀損或遺失，不再重製、補發，考生可自行至大考中心網站應考資訊查詢系統查覽或列印，或電話語音查詢相關資訊。

大考中心提醒考生，考生於考試當日，應攜帶以下任一件應試有效證件正本入場並供監試人員查驗：國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等。請留意，學生證無論是否有照片，皆非應試有效證件。

(中時 )