監委王幼玲(見圖)4日記者會上表示，此次彈劾共有2個重點，分別是「讓記者成為政府傳聲筒」及「採購業務缺失」。(陳怡誠攝)

花蓮縣前縣長傅崐萁日前被批露涉嫌用公帑，以「106年縣政宣導影片素材資料庫蒐集建立」採購案為由發包給多名記者，監察院今（4）天上午開會決議彈劾花蓮縣前副秘書長謝公秉等三人。詢及此案是否與傅崐萁相關，監委王幼玲表示，目前查詢到的資料，無法證實傅在此事件上扮演的角色，因此沒有彈劾他。

監委王幼玲、王美玉、趙永清日前立案調查花蓮縣政府媒體採購案，今天上午開會，出席11名監委看法一致，確定彈劾花蓮縣前副秘書長謝公秉、行政暨研考處處長林金虎及科長黃微鈞，旋即於下午召開記者會對外說明。

曾擔任記者的監委王幼玲指出，此案首開惡例，花蓮縣政府用公帑採購媒體，使記者變成廠商、政府機關的傳聲筒與代言人，嚴重破壞媒體自主性，也使民眾失去對媒體的信賴，影響政府形象，在場所有監委據此認事情重大，構成彈劾條件。

另一名也曾從事媒體業的監委王美玉表示，她能理解媒體環境日益惡劣，但此案完全扭曲第四權，讓記者成為與縣政府簽約的契約工，同時記者也違背監督政府的天職，以及背叛所屬媒體公司。

監委趙永清說，政治人物不該透過利益連結等不法行為，試圖攏絡媒體記者，陷記者於不忠不義，也提醒媒體應自重，盡力把持第四權分寸，扮演批判角色。

媒體詢問，此彈劾案是否直接與花蓮縣前縣長傅？萁相關。王幼玲回答，過程中有約詢傅崐萁，但他說「縣長不會管這麼小的案子，與謝公秉談過很多案子，完全不記得有這件事，不清楚有採購記者」。

王幼玲進一步說，謝公秉和傅崐萁報告五星級市長能否繼續維持後，傅也沒在追問。林金虎則稱聽謝公秉談及此案，自己並沒有進一步向傅崐萁查證是否有下令。

王幼玲說，就目前查詢到的資料，無法證實傅崐萁在此事件上扮演的角色，因此沒有彈劾傅崐萁。不過，據她了解，謝公秉是任務性編組，也有同僚說，機要由首長任用，機要的一切由首長承擔。

(中時 )