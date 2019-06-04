台中市大里區內新橋護岸在520暴雨時毀損，居民憂心大雨再來恐釀災，盼儘速修復。（林欣儀攝）

4日近午的一場豪大雨，台中市大里區仁化路又傳出淹水災情，民眾將水淹進屋的影片PO上臉書「大里人聊天室」，無奈問天「何時才能別再淹水？」此外，日前發生的520暴雨曾引發台中市多處溪水暴漲、使得大里內新橋護岸毀損，立委何欣純昨要求三河局儘速搶修。

住在仁化路的商家PO出影片，只見大雨中門前道路變成小溪，且溪流中的水還淹進了屋內，使得擺放在店面中的紙箱子等物品都遭殃，引來許多網友留言回應「救救網民於水之中」、「到底是在演哪齣」、「大雨必淹」。原PO則在下方回應「退了又淹」，滿滿無奈。

何欣純服務處指出，仁化路周邊最近進行下水道相關工程，接獲民眾通報淹水災情後，即連繫營建署人員，據了解，早上廠商進行開挖，因側溝無法容納上游突然流入的水量，使得開挖面遭水流沖刷導致崩塌、造成水流回堵，第一時間已進行搶通，將待雨停後再施作開挖面邊坡保護作業。

此外，上月發生的520暴雨造成大里溪、頭汴坑溪水位暴漲，屯區多處淹水，當時因暴雨狂炸，也使得聯絡大里與東區、太平間的內新橋下游低岸護岸不堪雨水沖刷而崩塌，地方居民憂心護岸遲未修復，若再出現豪大雨，恐釀成更大災情。

何欣純指出，為確保大里溪河岸兩側住戶安全，也避免再發生河道沖刷問題，已要求三河局盡速修復，同時也針對河道漂流物及土石問題進行整體改善。

水利署三河局表示，520暴雨後已使用開口合約進行緊急處置，初步估算，河道整理部分約本月底可完成，護岸部分預計最慢7月初完工。

(中時 )