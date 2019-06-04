北市議會今總質詢，國民黨議員汪志冰指出，網路上有影片傳出台北市長柯文哲小編在6月1日到凱道刺探軍情，看起來是柯認為大型聚會感受到壓力，請小編扮演007？但柯否認說，沒有什麼小編去，有領錢的沒有去，還有小編在宜蘭，「一定是跟我們無關的。」

另外，高雄市長韓國瑜在市政總質詢時，槓上民進黨籍市議員，還罵對方是不及格議員。議員鍾沛君今問柯文哲，過去他也曾在議會動怒，過去與現在相比，詢答風格是否有改變？柯笑說，自己現在很認真在聽，心態上把議員都當做消息來源。

鍾沛君追問，有人形容韓國瑜在議會的答詢風格與過去的柯文哲很相像？柯文哲則給予建議說，那個還是藍綠意識形態，韓應該輕鬆一點，也許過幾天他也會變好，很多事不要生氣就好。

鍾沛君又問，6月1日這麼多人上凱道挺韓，對於韓國瑜是否有激勵的效果？柯文哲也篤定回答「有」，接著又說自己的支持者「都在看網路」。

(中時 )