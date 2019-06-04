與前行政院長賴清德同屬新潮流系的民進黨立委邱志偉，昨晚在臉書轉貼賴清德電話民調宣傳貼文，表態「我唯一支持賴清德」，今早卻突然刪文。《自由時報》報導指出，邱志偉辦公室表示，臉書貼文向來是委員自行管理。由這件事情乃至於之前民進黨初選的一些事情，其實很值得大家思考比較一下，國民黨、民進黨兩大黨，究竟哪一個更像民主國家的政黨？

民進黨一共有68席立委，這次黨內總統初選，已有34名立委公開表態支持蔡英文總統連任，加上陪連署但公開表態的副院長蔡其昌，以及本人未直接表態但被台灣石油工會理事長陳嘉麟爆料有請他支持蔡英文的立法院長蘇嘉全，至少已有36名立委支持蔡英文成為2020年民進黨總統候選人，超過半數，但至今敢公然支持賴清德者，扣除邱志偉發文又刪不算外，只有林俊憲、郭國文、葉宜津3人，還都是賴清德老巢台南選出的立委。

而當媒體曝光5月3日李俊俋、吳思瑤、鍾佳濱、黃國書、何欣純、劉世芳等立委秘密與賴清德會談，揣測他們支持賴清德後，這些立委沒一個人承認挺賴，紛紛表示只是「交換意見」。

挺蔡英文的民進黨立委可以大辣辣的毫不遮掩，疑似挺賴清德的立委卻紛紛搞到刪文的刪文、否認得否認、躲記者得躲記者，好像挺賴清德是一件見不得人的事情，怎麼會這樣子？

一個正常的民主國家，不管是總統或黨主席，都應該接受黨內外所有人的挑戰與競爭，沒有萬年總統更沒有萬年黨主席，也沒有永遠不會犯錯永遠是對的總統或黨主席，如果現任總統要爭取連任，黨內公職人員就非要支持她不能支持黨內其他人選，那何不直接改黨章規定算了？還辦甚麼初選？可以辦初選卻不能讓黨內要角正常的勇敢表態支持對象，怎麼看都不像一個民主國家政黨會有的現象，反而跟納粹黨的希特勒、共產黨的史達林比較像，一種「朕即國家」，黨內外誰敢挑戰我就等著上毒氣室、被勞改的概念。

反觀國民黨，馬英九當總統時，雖然也兼任了黨主席，面對國民黨立委始終過半的立法院，雖然也有少數馬系立委如吳育昇、賴士葆、費鴻泰等，但多數國民黨立委顯然跟國民黨籍立法院長王金平關係更好，導致馬英九有時要推法案時還未必能順利指揮藍委，甚至面對王金平關說紛爭時更在黨內多數人一面倒支持王金平的情況下，一敗塗地。

雖然馬英九執政時出現的這些現象導致政府推動法案效率沒有民進黨政府高，但至少從民主的角度看，說明了如今的國民黨是個遠比民進黨更民主的政黨，不會因為誰當了總統誰當了黨主席，就一定要所有黨公職人員都必須聽他的，都不能支持黨內其他大老，都不容挑戰、競爭、批評、質疑。

以這次民進黨總統初選來說，理論上除了黨中央幹部和負責協調蔡賴雙方的五人協調小組外，其他民進黨內政治人物，當然都應該有表態支持任一方的權利。但諷刺的是，一方面挺賴者受到各種有形無形的壓力不能公開表態，另一方面公開支持蔡英文的陳菊與鄭文燦卻名列五人協調小組之中，這樣的五人協調小組要如何公正對待雙方？

有些支持民進黨、反對國民黨的民眾常常喜歡痛罵國民黨過去如何威權獨裁統治，因此主張支持民進黨。但看看現在兩大黨的黨內運作模式，支持黨內運作氛圍如此獨裁一言堂的民進黨還能跟支持民主畫上等號？莫非是冬眠了33年還停留在戒嚴時代對兩大黨的印象？選舉不是在做歷史研究，是否支持一個政黨應該以這個政黨現在的表現來決定，沒有理由因為一個政黨曾經獨裁後來變民主了也不能支持，同樣的也沒有理由因為一個政黨曾經爭取民主後來黨內越來越獨裁卻仍必須力挺到底。

(中時 )