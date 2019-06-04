日前有2名民眾至台南市善化警分局海寮派出所告知警員，對面的車道上散落一疊千元大鈔，警員蔡世龍、黃文達及民防小隊長方金山等3人，立即前往查看，赫然發現有千元鈔票散落一地，調閱相關資料後找到林姓失主，林男急忙趕到海寮派出所領回遺失4萬9700元，並感謝熱心民眾與警方幫忙。
60歲的失主林先生表示，他經過台南市安定區海寮里台19線與南132路口前時，由於隨身所攜帶之皮夾掉落，致使皮夾內的現金新台幣4萬9700元不慎遺失，該筆款項是他要向公司購買電視機及音響之貨款，遺失後著急不已，所幸警方通知他已全數找回，令他高興不已。
林先生急忙趕到海寮派出所領回遺失貨款4萬9700元，這錢也是他一個多月的薪水，倘若無法順利找回的話，他損失可大了，畢竟努力工作的薪水得來不易，此次除了感謝警方能在第一時間幫他找回貨款，也感謝當時幫他撿拾鈔票的熱心民眾，他以後會將皮夾放好，避免類似情事再度發生。
(中時 )
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