據新華社報導，大陸外交部4日下午發佈赴美安全提醒。提醒指出，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美大陸公民。

大陸外交部和大陸駐美國使領館提醒赴美國大陸公民和在美陸資機構提高安全意識，注意加強防範，妥善積極應對。如遇緊急情況，請及時與中國駐美國使領館聯繫尋求協助。本提醒有效期至2019年12月31日。

(中時 )