大陸外交部發佈赴美安全提醒 19:502019/06/04 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社報導，大陸外交部4日下午發佈赴美安全提醒。提醒指出，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美大陸公民。 大陸外交部和大陸駐美國使領館提醒赴美國大陸公民和在美陸資機構提高安全意識，注意加強防範，妥善積極應對。如遇緊急情況，請及時與中國駐美國使領館聯繫尋求協助。本提醒有效期至2019年12月31日。 (中時 ) #赴美安全提醒 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸熱門新聞 殲-20隱形戰機 陸年產40架驚人 - 日報 台客帶20瓶甘草止咳水 福州海關以走私毒品罪逮捕 - 兩岸 - 旺報 美執法機構頻繁騷擾 陸全面發布公民赴美安全警告 - 兩岸 揭「十惡不赦」到底是哪十惡？ - 兩岸 華媒：英趕超美 大陸留學生創歷史新高 - 時政 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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