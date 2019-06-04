花蓮市公所近年推動親子共融公園，特別赴日本沖繩縣觀摩親子公園設施。（許家寧翻攝）

花蓮市與日本沖繩縣與那國町締盟姊妹市37年，市長魏嘉賢日前帶隊赴日參訪交流，特地觀摩沖繩縣內的親子公園，魏嘉賢說沖繩縣內親子公園有40座以上以上，許多共融式遊具或長輩運動健身的功能性設施概念，會放入未來公園參考規劃。

花蓮市公所到沖繩參訪交流，特別前往那霸市奧武山公園、浦添市的浦添大公園，以及石垣市的BANNA公園觀摩；魏嘉賢指出，位於沖繩縣廳的那霸市與花蓮市都為縣內大城，因此第一站決定至1959年開設，占地30公頃的奧武山公園。

那霸奧武山公園是一座多功能的公園，除設有網球場、武道館、射箭場、田徑場與游泳池等體育設施，園內步道是使用彈性安全人行步道磚，具有減壓的彈性功能，相當適合在公園漫步或跑步，另外，利用地形的滑雪架也深受小朋友喜愛。

浦添大公園占地37公頃，海拔高度130米，其中遊樂場所有兩處，分別為B區的長溜滑梯，以及C區的遊樂設施，各提供給3歲以下及3至6歲的小朋友使用，現場還種植不少樹木，讓幼童在公園奔跑時，有樹蔭可以避免曝曬中暑。

魏嘉賢說，親子公園遊樂設施相當繽紛及多樣，共融式遊具可讓小朋友多重選擇，是個非常適合幼童遊玩放電的場所，在公園裡頭見到一座毛毛蟲座椅，讓市公所團隊感覺得親切，因為在花蓮市進豐親子公園裡也有這麼一個座椅。

市公所表示，許多遊樂設施不僅小朋友喜歡，就連大人也都想躍躍欲試，可惜受到年齡限制，他認為有些設施可以讓家長和小朋友一起玩，像是花蓮市花崗山親子戲沙池的磨石子溜滑梯，家長和小朋友都可一起遊玩，未來在爭取中央相關補助規劃上都會納入。

(中時 )