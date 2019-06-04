被害人車上找出陳男楊女遺留下的衣物與手機。（謝瓊雲翻攝）

楊姓女子一上車就亮槍把被害車主趕下車。（謝瓊雲翻攝）

假搭便車真搶劫！彰化縣芳苑鄉54歲陳男上周日一大早開車出門，好心要搭載在路邊攔車的一對男女，不料兩人一上車竟然就亮刀、亮槍，還把陳男趕下車，陳男開車門拔腿就逃，隨即報案，芳苑警方3日火速在王功市區街上將兩人逮捕。

真是好心被雷親。根據警方調查，陳姓被害人2日上午6點多開車行經芳苑鄉中正路時，看到一對男女在路邊招手攔車，他好心停下讓兩人上車搭順風車，沒想到竟遭洗劫。

芳苑分局偵查隊長張嘉訓表示，涉嫌光天化日強搶汽車的40歲陳男與同齡楊女是朋友，兩人都無業，當天上午中正路上，楊女出面攔車，陳嫌則在旁等待，起先招手10多分鐘，都沒有車主願意停下來。

鴛鴦大盜把被害車主趕下車，改由陳嫌坐上駕駛座將車開走，兩人四處遊蕩，直到2日下午3時許，才將轎車棄置台中市龍井區一處偏僻草叢內，兩人也分道揚鑣。

彰化警方接獲報案後立即發布通告，並成立專案小組全力追緝，一名員警3日在王功街上的一家蚵嗲店，看到女子身影，主動上前盤查，順利將她逮捕歸案。警方逮捕楊女後又發布公告，清水分局旋即在市區逮捕陳男，但兩人被逮後皆不肯透露行搶犯案動機，警方依強盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

(中時 )