▲抗爭民眾因天雨，紛紛走避，移往北勢集會所內。（楊樹煌攝）

▲抗議鳥嘴潭人工湖工程救濟金發放太低的農民，進入集會所內每人仍高持抗議標語表達心聲。（楊樹煌攝）

▲縣議員李洲忠等組成的鳥嘴潭生態促進協會跟抗議的民眾同聲要求政府應提發放合理的救濟金。（楊樹煌攝）

草屯鎮鳥嘴潭人工湖開發計劃工程，周邊農民不滿救濟金發放太低，今4日群聚北勢里集會所前廣場抗爭，除拉白布條並高舉抗議標語牌；要求水資局召開說明會、提高救濟金、並明訂鳥嘴潭人工湖不得劃為「水源保護區」；水資局則指救濟金計算已是最優渥條件，並有農保差額補貼救濟是全國首創，政府的善意值得農民深思。

草屯鳥嘴潭人工湖工程，有40多公頃河川公地耕作的農民，繼上個月舉白條抗議救濟金太低後，4日再度集結約200位民眾，在縣議員李洲忠、簡俊庭、廖梓佑、蔡銘軒、唐曉芬、農會理事長陳文忠、鎮代主席洪坤助、鎮代施麗桂、莊清南、立委馬文君祕書陳啟昭及里長聲援下，拉起白布條和抗議牌子，抨擊政府「鴨霸」，坑殺農民。

抗議標語包括：「明文確定人工湖烏溪流域不能劃為水源保護區」，重啟協商之門、提高合理救濟金，民主倒退、農民受害，水資局欺壓農民、黑箱作業、官逼民反，強盜政府、血淚抗議，悍衛權益、戰火將起，拒領不合理救濟金等等。

縣議員唐曉芬、簡俊庭等呼籲政府應該苦民所苦，體恤農民長期耕作的辛勞，應提高救濟金發放；另縣議員李洲忠等組成的鳥嘴潭生態促進協會要求的合理救濟金額是每分地37萬元或35萬元，與水利署目前發放的18.2萬元和16.3萬元有倍數之差。

中區水資局副局長陳建成認為，救濟金的發放對象全是承租或未承租的國家公有土地或河川公地，並非私人土地，有承租的每分地發給18.2萬元和未承租的耕地發給16.3萬元，已是配合公有預算最優渥救濟標準，除救濟金還加上終身農保救濟的差額補貼，更是創下全國的首例，可見政府釋出的是多大善意。

至於劃定「水質水量保護區」，水資局副局長陳建成也表示，依目前水質檢測結果，水質都符合標準，是不會劃定的；另有關舉辦公開說明會，是因每位農民耕作公有地的面積都不一樣，意見將會不一致，根本不適合用公開說明會方式，不過該局仍會逐一與農民充份溝通說明。

據了解，水資局接連4天在平林、御史、土城、新豐、中原及北勢各里發放的救濟金，有的已領取，也有部份拒領的，初估目前約已發放7成。

(中時 )