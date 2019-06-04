國內新增2例日本腦炎確定病例有1例在高雄，使得目前國內出現4例日本腦炎，高雄包下其中3例。疾管署防疫醫師黃婉婷指出，日本腦炎患者大多無明顯症狀，一旦有腦炎表現算是蠻嚴重了，大約有2成機率留下後遺症。

疾管署今（4）日公布國內新增2例日本腦炎確定病例，個案居住地分別為嘉義市東區、高雄市左營區，嘉義市的50多歲男性與高雄市50多歲女性近期皆無國外旅遊史，分別於5月21日及23日出現發燒症狀，就醫後確診，目前2人皆在加護病房治療。

其中嘉義市個案的住家及嘉義縣中埔鄉的菜園附近3公里內分別有多處豬舍、水稻田與禽舍；至於高雄市個案住家附近無豬舍，但有水田、水窪地及禽舍等。這些地點可能有三斑家蚊、環紋家蚊或白頭家蚊主要病媒蚊，並叮咬到患者，衛生單位進行孳生源清除。

今年以來國內已有4例確定病例，分別為高雄市3例與嘉義市1例；2015至2018年全國同期確定病例數分別為1、2、3與11例，各個年齡層都感染風險、以40歲以上成人較多。

疾管署防疫醫師黃婉婷指出，日本腦炎患者大多無明顯症狀，一旦有腦炎表現算是蠻嚴重了，大約有2成機率留下後遺症，而且視侵犯部位而定，包括肢體無力、手抖腳抖與意識障礙無法清醒。

(中時 )