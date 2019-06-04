示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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上櫃公司和進電子總經理龔俊仁，被控2013至2015年擔任董事長期間，涉嫌以虛偽交易掏空公司資產上億元，資金流入私人帳戶，涉及財報不實，案經檢察官複訊後，上月向台北地方法院聲請羈押禁見龔俊仁獲准，龔不服提起抗告，台灣高等法院審理後，今(4)日裁定駁回，龔俊仁羈押禁見確定。

高院認為，原審經訊問後，審酌全卷相關事證，斟酌偵查進行程度及其他一切情事，以龔俊仁涉犯證券交易法第 171條第1項第1至3款罪嫌重大，且有事實足認為有勾串共犯、證人之虞，併考量和進公司為公開發行股票的上櫃公司，所涉違反證交法犯罪事實對金融交易秩序的影響很大，審酌國家刑事司法權的有效行使、公共利益與社會秩序的維護，與被告人身自由保障、防禦權受限制程度，就目的與手段依比例原則權衡，認有羈押原因，且有羈押及禁止接見通信必要，抗告意旨沒有足以推翻原審羈押要件認定的事證，抗告無理由，應予駁回。

(中時 )