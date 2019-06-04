韓國瑜澄清，為主張恢復軍公教18％。 （圖／取自中天、中時電子報）

蔡英文總統4日南下高雄跑行程，與高雄市長韓國瑜雖未碰面，但韓下午接受媒體聯訪時，特別提及連總統臉書都栽贓他說要恢復軍公教18％，「為什麼我沒講的話，一直不停栽贓我？」、「韓國瑜沒講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴！」

韓國瑜強調，他從來沒提過要恢復18％，而是說一個人的青春只有一次，退休時，政府曾經承諾的，絕對不能失信，且考試院有完整的銓敘部，管理公務員升遷還有退輔基金，是很健康的單位，為何還要疊床架屋成立年金改革委員會，另外他認為軍公教退休金的管理機制要強化。

「我講的是這些，並沒有講18％。為什麼我沒講的話，一直不停栽贓我，我覺得非常奇怪！」韓國瑜說，政府應考量重新研究退休金制度，與已退休人員達到雙方都能夠接受的方案，並與現役的軍公教人員溝通談判，這才是健康的作法。

此外，針對名嘴黃光芹持續爆料，指韓妻李佳芬因為管事引發市府團隊部分成員不滿，甚至有所謂「鬥李佳芬集團」，韓國瑜回應表示，過去他從來不願意講太太在高雄做什麼，因為覺得沒有必要，其實妻子大多數時間體力都用在孤兒院、腦性麻痺、毒寶寶、外勞留下來的孩子等弱勢，這幾天特別幫讀大學的育幼院孩子籌募學費，只是覺得能幫高雄做多少就算多少，絕對沒有「夫人干政」。

至於黃光芹的指控，韓國瑜納悶表示，「我不理解耶，這裡面我們不知道人與人之間是否有矛盾、中傷或怎麼樣，黃光芹女士的講法，她自己要提出說明」。

(中時 )