中美貿易大戰不斷升級，引發部分台商撤資回台，台南市政府為吸引回流台商進駐，經盤點全市多處土地開發區後，整理出各類型產業專區土地共270公頃。其中，總開發面積110.84公頃的麻豆工業區市地重劃區，不僅可提供的土地最多，廠商也能即時使用。

台南市長黃偉哲表示，市府正進行麻豆工業區、北安商業區、永康物流及轉運專區等市地重劃區，加上已完成的新營區客運轉運中心市地重劃區等開發案，可充分提供工業區、產業專用區、商業區等各類型專區，滿足台商回流辦廠使用。

市府地政局長陳淑美也說，目前辦理的開發案中，以麻豆工業區市地重劃區可提供的土地最多，此區總開發面積110.84公頃，預計2019年年底完成土地分配後，將能提供89.5公頃的工業區。

其次是永康物流及轉運專區市地重劃區，總開發面積14.59公頃，預計2019年年底完成土地分配後，能提供物流及轉運服務設施專用區土地9.51公頃。至於新營區客運轉運中心市地重劃區，總開發面積23.88公頃，目前已完成土地分配，可提供產業專區用地15.33公頃。

陳淑美強調，這些重劃區提供的土地，不僅面積大、形狀完整，還都面臨計畫道路，聯外交通便捷，相關公共設施也已開闢完成，都市計畫程序均已完成，廠商可以即時使用，不須再等待變更。

(中時 )