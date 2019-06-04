「秀場笑匠」賀一航確診罹患大腸癌後，未接受化療苦撐8年，還持續工作的他，卻在昨晚於台北榮總驟逝，享壽64歲，噩耗來的突然，讓親友們毫無心理準備，無不傷心婉惜，而星友向娃跟他相識近40年，心疼之餘，更可惜老友錯過治療黃金時期，透露近期上節目還有跟賀一航碰面，有試著跟他老婆Judy一同勸他回診接受治療，無奈賀一航聽不進去。

藝人向娃一直有跟好友賀一航保持聯繫，據《自由時報》報導，她透露賀一航當初確定罹癌後，在榮總動刀的醫生是她介紹的，醫生當年說賀一航的手術做得乾淨漂亮，同時建議他後續持續接受化療，但賀一航拒絕，選擇了民俗療法，搭配吃健康食品跟運動，向娃覺得不妥，一直持續勸說，但老友仍不聽，也坦言最近看到賀一航，看他精神跟氣色都不錯，才稍加放心，結果賀一航竟病逝，不知為何事情發生得如此突然。

向娃更透露，其實跟賀一航一起作秀時，賀一航的身體已發出警訊，當時他覺得自己得痔瘡，但不以為意，沒有積極處理，才釀成今天的局面，她感嘆賀一航跟前輩康丁一樣都鴕鳥心態，就是逃避才釀成大病。

(中時電子報)