女子小芳（化名）因與男友感情不睦，轉而求助神壇作為寄託，潘姓乩童見狀直言，若不立即作法，恐遭對方下咒致死，於是先以紙紮人觸摸女子胸部及下體，接續性侵得逞。屏東地院法官認為潘男假借神明旨意逞慾，且事後無悔意，一審判刑7年、可上訴。

判決指出，小芳當時一心想挽回男友感情，潘男見有機可趁，告知若不作法，恐遭對方永遠下咒致死或發瘋，於是要求女方先至放置紙紮人的倉庫等待，並以需要她胸部及下體體液為由，要求掀開內衣，隨即利用紙紮人觸碰身體，接著以手指滑進私密處。

潘男事後又以法事需要為由，要求小芳需備妥情趣用品，並相約租屋處作法，要求先在情趣用品上留下體液，接著又說，男女交合可使法術更強，席間不斷催促，「時辰已到須及時作法」，讓她在時間壓力下僅能配合。

女子事後向法官哭訴，乩童說如果沒有作法，我男友會永遠對我下符咒，如果我男友對我下的符咒更重，我可能會死於非命或發瘋，當時雖半信半疑，但他口口聲聲的說，所以我有相信他，「當下真的六神無主」。

承審法官認為，潘男利用開設神壇的環境與乩童身分，趁著女生與男友感情挫折情境，要求配合作法，相關話術已壓制女方理性思考空間，只能被迫同意去除衣衫，且在陌生男子面前使用情趣用品，更任由對方毛手毛腳，顯然非出於自由意志。

法官更強調，既然自稱神明乩身，形同神明代言人，應本著信仰核心，勸人為善且善盡照護信徒之責，未料竟利用女方感情困擾徬徨之際，及敬畏鬼神心態，假借神明作法名義，使她不敢抗拒而任由侵害，庭訊又翻供否認犯行，顯然不見悔意，因此給予重判。

(中時 )