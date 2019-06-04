2016年巴西里約奧運開幕前，因為找中華奧會傅副主席蔡賜爵討論制度問題，過程並不愉快，之後謝淑薇透過臉書粉專表示全面從台灣網壇退出，不再接受國家隊徵召，不過今年她在單、雙打成績不錯，世界排名上升，今天再度透過臉書粉專用英文表示：「我很樂意打東京奧運（I would be happy to play Olympics in Tokyo）。」

當初在不太愉快的情況下怒斷和國家隊的緣分，如今謝淑薇女單世界排名25逼近個人生涯最佳23，球迷開始期待她能在東京奧運為國爭光，今天謝淑薇鬆口表態願意打東京奧運，目前人在法國巴黎與法國網協開會的中華網協秘書長劉中興表示，協會歡迎好手為國效力，樂與謝淑薇「破冰」溝通，明天回台後會嘗試與謝淑薇團隊聯繫。

根據國際網總ITF官網公布的東奧參賽規定，選手除了排名積分達門檻，奧運前近2年也必須至少代表國家打過兩次台維斯盃（男選手）或聯邦盃（女選手），這個月12日到15日在塔吉克進行的聯邦盃亞大區二級賽事中華隊參賽名單已定，為梁恩碩、李亞軒、許絜瑜、詹詠然、詹皓晴，劉中興指出，這次聯邦盃名單不太可能改變，如果謝淑薇願意打聯邦盃，會幫忙和ITF協調看看是否有其他方法。

謝淑薇願意再為國效力，許多球迷樂觀其成，留言為她加油，因為她和法國男友感情相當好，也有球迷半開玩笑說：「打法國隊啦！」另有球迷回應：「淑薇要打嗎？還是單純去玩？」或是問：「被盜帳號嗎？」

(中時電子報)