2016年巴西里約奧運開幕前,因為找中華奧會傅副主席蔡賜爵討論制度問題,過程並不愉快,之後謝淑薇透過臉書粉專表示全面從台灣網壇退出,不再接受國家隊徵召,不過今年她在單、雙打成績不錯,世界排名上升,今天再度透過臉書粉專用英文表示:「我很樂意打東京奧運(I would be happy to play Olympics in Tokyo)。」

當初在不太愉快的情況下怒斷和國家隊的緣分,如今謝淑薇女單世界排名25逼近個人生涯最佳23,球迷開始期待她能在東京奧運為國爭光,今天謝淑薇鬆口表態願意打東京奧運,目前人在法國巴黎與法國網協開會的中華網協秘書長劉中興表示,協會歡迎好手為國效力,樂與謝淑薇「破冰」溝通,明天回台後會嘗試與謝淑薇團隊聯繫。

根據國際網總ITF官網公布的東奧參賽規定,選手除了排名積分達門檻,奧運前近2年也必須至少代表國家打過兩次台維斯盃(男選手)或聯邦盃(女選手),這個月12日到15日在塔吉克進行的聯邦盃亞大區二級賽事中華隊參賽名單已定,為梁恩碩、李亞軒、許絜瑜、詹詠然、詹皓晴,劉中興指出,這次聯邦盃名單不太可能改變,如果謝淑薇願意打聯邦盃,會幫忙和ITF協調看看是否有其他方法。

謝淑薇願意再為國效力,許多球迷樂觀其成,留言為她加油,因為她和法國男友感情相當好,也有球迷半開玩笑說:「打法國隊啦!」另有球迷回應:「淑薇要打嗎?還是單純去玩?」或是問:「被盜帳號嗎?」

