南投縣議會今4日召開縣政總質詢，多位議員建請縣政府應盡快改善南投縣立殯儀館老舊及設施不敷使用等問題。縣長林明溱表示，南投殯儀館老舊問題確實需要改進，已責成縣府民政處逐年編列預算進行祭拜室增建與修繕，未來也會繼續規劃第二期改建計畫，擴建殯儀館設施。

縣議員張永輝、黃世芳、張嘉哲等多位議員關心南投縣立殯儀館使用現況，希望縣府盡快改善空間不足、環境綠美化及電子輓額使用不普遍等問題。縣長林明溱表示，他從以前就發現南投殯儀館存在著設施老舊且空間不敷使用等問題，確實有改善的必要，上任後就責成民政處要積極改善，目前除增建祭拜室(小靈堂)已確定外，明年也會繼續規畫增建第二期工程，土地面積約0.8公頃，地目已完成變更。

縣府民政處處長吳燕玲表示，殯儀館目前是委託民間團體經營管理，每年的權利金收入為1,089萬元，有逐年編列預算進行設施設備的改善。去年已編列預算1,450萬元將增建12間祭拜室（小靈堂），該用地已完成變並已完成設計規劃，預計109年可以完成啟用，而今年則是編列90萬元經費要做環保金爐。

另針對張嘉哲議員質詢要求開放祭拜室（小靈堂）給經濟上無力負擔的民眾，希望可以通融，讓他們不用另外花錢租借禮廳，直接辦理出殯法會。吳處長回應表示，依據南投殯儀館管理規章規定是禁止在祭拜室舉行功德法事或出殯儀式，主要是為了避免妨礙週遭祭拜室的使用權益，而且依據南投縣殯葬管理自治條例，中低收入戶之老人或身心障礙者、低收入戶、路倒病人、遊民、無名屍、現役軍人因公或作戰死亡者使用公立殯葬設施時，其實都可減免收費，已大大減輕喪葬負擔。

至於電子輓額登錄問題，吳處長則指出，內政部全國殯葬資訊入口網，設有電子輓額平台系統，可提供地方首長及民意代表自行上網登錄使用，可多加利用。另外針對禮廳設施不足的問題，吳處長也表示目前透過南投縣禮廳及禮堂租賃查詢系統等資訊系統的預約與管理，有稍微改善空間使用不足等問題。

(中時 )