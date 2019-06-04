孫文學校總校長、中國國民黨總統初選參選人張亞中。（圖／姚志平攝）

前行政院長賴清德接受專訪說，「若當選不會宣布台獨」，因為，「台灣已經是主權獨立國家，名字是中華民國」，但對此孫文學校總校長、中國國民黨總統初選參選人張亞中質疑，根本是台獨的3.0版，注定是災難。

張亞中指出，1.0版的台獨，主張制憲正名。2.0版的台獨，暫時叫中華民國，但不放棄未來制憲正名。3.0版的台獨，接受國名叫中華民國，但是本體是台灣國。這是偷天換日、魚目混珠、借殼上市的台獨。

張亞中表示，台獨3.0版的說法，可以唬弄不了解國際法的善良台灣人民，可以騙騙國民黨的幾個默認「獨台」的太陽們，但是經不起國際政治與兩岸現實的檢驗。

張亞中認為，對於兩岸關係而言，對於中華民國憲法而言，台獨1.0，2.0，3.0版，都是分離主義，兩岸關係敵意不會減！兩岸不可能和平互動！如果3.0版成為台灣的共識，兩岸必然會打一場仗，如果「武獨」不能成功，就是「武統」結束！

(中時 )