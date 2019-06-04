為鼓勵國內大專院校與研究機構，投入溫室氣體減量或氣候變遷調適相關研究，環保署首度推出補助計畫，自即日起至28日下午5時止，歡迎國內大專院校、學術研究機構踴躍提出申請。

環保署表示，補助計畫分為「個別型」與「整合型」兩種類型，徵求計畫主題包含「低碳情境評析」、「減緩產業排放」、「氣候變遷調適」、「氣候風險溝通」及「低碳韌性社區」等5項類別相關議題。

所有議題皆可提出個別型計畫申請，整合型計畫則需涵蓋兩項類別以上的議題才可提出。個別型計畫每案以100萬元為上限，整合型計畫每案以300萬元為上限，計畫執行期程1年。

為便於外界了解補助計畫申請方式與相關注意事項，環保署已擬定「108年度補助溫室氣體減量管理及氣候變遷調適研究發展計畫徵求書」，說明計畫申請流程、研究主題、申請計畫書撰寫方式，以及計畫審查等相關規定。相關文件及申請表格，可至環保署國家溫室氣體減量法規資訊網連結下載。

(中時 )