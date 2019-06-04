民進黨總統初選6月10日登場，民進黨秘書長羅文嘉今呼籲，禁止雙方陣營教導支持者去支持非本黨的候選人。換言之，不能為了降低對手的分數，「教」支持者，故意回答支持國民黨韓國瑜或無黨籍柯文哲。

羅文嘉強調，接下來6月10到12日預計三個工作天會完成民調；如果做不完，會到第四個工作天，也就是最快6月13中午，民調結果就可以揭曉。如果時間不夠，最晚到14日中午就可以知道所有結果。

羅文嘉說，坊間也看到一些大家疑問，民調會不會有作弊問題，他很負責的講，目前所掌握的民調部分，應該不會有這樣事情發生。他們也盡可能想會不會有沒想到的部分；但至少到目前為止，一切都在他們掌握的範圍之內。

羅文嘉呼籲，昨天也達成共識，在教導民眾上，禁止做的事情。第一、禁止雙方教導支持者回答問題時「支持非本黨的候選人」，「你不能教這題，明明是民進黨的支持者，卻去回答非民進黨的候選人，這個是禁止的」；第二個也不能告訴支持者謊報年齡，把自己說的更年輕，或謊報戶籍地，這個會影響到民調公平性，站在總統初選的高度也並不足取。

(中時 )