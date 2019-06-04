宜花東地區交通相對不便，往往連假車票都一票難求，為鼓勵民眾使用蘇澳－花蓮海上藍色公路，交通部航港局推出「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」，寒暑假船票一般票將可打85折、學生票則打8折，補助時間為今年暑假與明年寒假，以蘇澳到花蓮船票700元試算，優惠期間一般票只要595元、學生票560元。

為紓解宜花東地區車流，交通部在2015年開航蘇澳－花蓮海上藍色公路，然而搭載率不佳，約僅有5成，為鼓勵旅客多加利用，航港局向行政院爭取「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」，除補助船舶運送業者寒暑假航次8成油料成本，亦補助行銷推廣費用。受補助業者將回饋寒暑假優惠票價，另提供涵蓋宜花東地區之住宿、觀光、飲食或陸路接駁等優惠方案。

航港局指出，該計劃提供寒暑假船票一般票85折、學生票8折及結合住宿、觀光多元套裝優惠，補助時間為今年暑假與明年寒假。以蘇澳到花蓮船票700元試算，優惠期間一般票只要595元、學生票560元，遊客也可另外運送自行車，費用為1500元。

航港局表示，雖然藍色公路航程較台鐵長，價格也較高，但藍色公路不僅安全，也可同時享受觀光資源，提供旅客新型態遊程體驗，遊客可從海上眺望清水斷崖、豆腐岬、烏石鼻等特色景觀，感受太平洋風光。

(中時 )