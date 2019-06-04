多名藝人相繼因大腸癌奪命，大腸癌與飲食習慣息息相關，偏偏有美食王國之稱的台灣，大腸癌發生率位居全球之冠，營養師提醒，外食族容易因纖維攝取不足，加上衛生問題吃壞肚，尤其國人最愛的夜市人氣美食可能是最可怕的大腸癌頭號殺手！

腸道可以說是一個人身體健康的基本源頭，《三立新聞》報導，營養師陳怡錞指出，長期把壞東西吃下肚，最直接影響的就是腸道，嚴重的話恐釀成大腸癌，她並列出不建議常吃的5大夜市小吃。

1. 炸雞排、鹹酥雞

食物在高溫烹調下，易產生致癌物，而且誘人的油炸香其實是油脂經過高溫後產生的芳香族環狀碳化羥是二級致癌物，包括雞排、鹽酥雞等高溫油炸物盡量少吃。

2. 海鮮類

海鮮容易變質，若沒有放冰箱冷藏，容易孳生細菌，在夜市購買烤魷魚等海鮮類食品時，最好注意攤販衛生環境。

3. 沙拉醬

沙拉醬、馬鈴薯沙拉、美乃滋都是蛋類加工製成，沒有冷藏也很容易壞，許多攤商習慣直接將醬料擺放在高溫的烹煮機台或爐火旁，恐變質。

4. 香腸、炭烤類

根據世界衛生組織公告，加工紅肉為二級致癌物，因此包括臘肉、香腸、火腿都應盡量少吃；另外，高溫炭烤下容易產生灰燼沾附在食物上，吃多了也有害健康。

5. 手搖飲、濃縮果汁

手搖飲中的高果糖玉米糖漿，會在肝臟轉換成脂肪，甚至變成脂肪肝；而且飲料中添加的大都是精緻糖，沒有營養價值，喝過量不但血糖升高，還造成肥胖、糖尿病等慢性疾病。此外，夜市的現打果汁，有可能使用自來水或不乾淨的冰塊，購買前要多加留意。

(中時電子報)