皇冠出版社創立人平鑫濤上月23日逝世，享壽91歲。他的太太也是知名作家瓊瑤稍早在社群網站上證實並悼念，瓊瑤手捧平鑫濤生前最愛的「黃色小蝴蝶蘭」以花葬，遵從丈夫生前不發訃文、不公祭、不要任何追悼儀式、不收奠儀、不要做七，來送一生摯愛。

瓊瑤悲痛證實丈夫平鑫濤逝世。（圖／取自瓊瑤臉書）

瓊瑤在臉書上表示，她從「高雄行」回到台北，才知道你又發燒了，大家怕影響我在高雄的活動，把你發燒的訊息隱瞞了我。何況你插管維生之後，三年多來，你曾數度發燒，在抗生素的治療下，也都度過了危機。所以連醫院都沒有認為很危險。我還寫了我的臉書，細述我的高雄之行。5月8日早上11點多，我忽然得到消息，你已經進了「加護病房」。

我猝不及防，心痛萬分。立刻直奔醫院去看你，當時你雖然在許多維生儀器包圍下，情況還好。5月9日是我和你結婚40週年紀念日，我再去醫院，和你共度了一個「相對兩無言，默默不得語」的結婚週年。那時，我依然認為，有這麼多醫療器材輔助你，你還是會回到普通病房的。可是，在我內心深處，一直有個聲音，在反覆低語：「鑫濤，放手吧！不要再被這些管子和器具折磨了！」

我們在陽明山的「臻善園」，我和你的兒子，鄭重的將你的骨灰，放進了花葬的墓穴。我帶了一籃牡丹和玫瑰的花瓣，捧了一束你生前最喜歡的黃色小蝴蝶蘭。我把花瓣灑在你的新塚上。雖然這不是花葬的禮儀，但我知道你愛花。

(中時電子報)