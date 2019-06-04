行政院核定「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」配合辦理的大智路打通工程，更是新台中車站聯繫站區前、後的重要動線，歷經三任市長不分藍綠皆列為重大政見，市議員鄭功進4日要求盧團隊務必限期兌現；建設局強調，將加速辦理徵收程序，讓大智路新闢工程早日打通。

鄭功進指出，大智路是火車站中區聯繫東區、大里區、太平區的重要道路，只有儘早打通才能有效帶動東區整體發展；台中火車站自民國105年順利完成鐵路高架化近3年，市府團隊打通進度始終只聞樓梯響。市長盧秀燕多次在公開場合允諾會儘速打通，卻仍原地踏步。

鄭功進說，打通大智路經費從林佳龍任內的4億元，到盧秀燕追加預算暴增到7.3億元；去年地主與市府相關訴訟，早已判決定讞市府勝訴，近兩倍的預算調整，不論是自拆獎勵金、營業損失及議價空間分配細項，前、後兩任估計預算誤差值高達3.3億，令人不解？

市議員邱素貞表示，大智路打通是為都市發展需要，計畫道路建築被拆，所有人必然不捨抗爭，但我們應該要有同理心，她支持市府辦理追加3億多元預算。，一般私人土地被徵收不需繳稅，但營業場所1000萬須繳約270萬元的稅，業者表示無力負擔向她陳情，希望市府協助解決。

建設局指出，本案歷經前市府協商徵收多年之故，致補償金額估算有所增加，至去年12月26日始由市府地政局審查通過價購價格，預算金額由原編列4億元增至7億1688萬元，增加部分由台中市議會同意納入108年度追加預算審議通過。

建設局強調，大智路的大智慧大樓25分戶，至5月28日止已取得23戶出具協議價購契約書，預定6月底陸續完成移轉登記；尚餘2戶待完成塗銷後續行辦理協議價購。打通工程道路用地範圍外尚有1筆素地（9人持分）尚未取得，預定於6月6日辦理徵收市價預審，通過後再報請內政部土徵小組審議。

(中時 )