地牛翻身！今17:46東南部海域發生規模5.6有感地震，震央位於台東縣政府東偏北方46.6公里，即台灣東南部海域，地震深度為13.9公里。根據中央氣象局觀測資料，各地最大震度，台東成功鎮為5級、花蓮富里鄉4級。

其他地區嘉義、高雄、雲林、台南、台中、彰化為3級，屏東、南投、苗栗2級，新竹、桃園、新北為1級。

(中時電子報)

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