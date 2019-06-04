17：46 東南海域規模5.6地震 台東震度5級 17:532019/06/04 中時電子報 徐秀娥 、 戴安瑋 、中時、廖修德 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今17:46東南海域附近發生規模5.6有感地震。(圖擷自中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今17:46東南部海域發生規模5.6有感地震，震央位於台東縣政府東偏北方46.6公里，即台灣東南部海域，地震深度為13.9公里。根據中央氣象局觀測資料，各地最大震度，台東成功鎮為5級、花蓮富里鄉4級。 其他地區嘉義、高雄、雲林、台南、台中、彰化為3級，屏東、南投、苗栗2級，新竹、桃園、新北為1級。 (中時電子報) #台東 #地震 #東南海域 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東喜樂旅店 網紅最新口袋名單 04:102019/05/31 產業．科技 開窗可見牛 台東火車站新奇景 04:102019/05/31 地方新聞 日本這地方發生大地震 估超過 23萬人喪命 15:342019/05/31 生活 半夜一大晃！高雄4.6淺層地震 旗山4級 00:092019/06/01 生活 藍台東立委初選 李建智PK張志明 04:102019/06/01 地方新聞 雷雨再2天 中南部六縣市大雨特報 台東熱飆36度 06:142019/06/02 生活 台東原民餐廳開幕 在地食材超天然 12:182019/06/03 生活 台東縣獲原民會1.7億補助 打造長照文化健康站 07:072019/06/04 生活 學費好貴 乾脆把韓語老師娶回家 04:102019/06/04 地方新聞 生活熱門新聞 大腸癌頭號殺手！夜市5小吃中鏢 - 生活 台灣大腸癌率全球第一 胃腸名醫揭元凶 - 生活 大腸癌7大症狀！醫：跟養生無關 - 生活 梅雨鋒面加上它 未來兩週恐「猛烈強降雨」 - 生活 全身健檢沒大腸鏡？醫師透露真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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