鬼頭刀標識放流研究所使用之衛星標識器。（游昇俯攝）

台灣鬼頭刀魚年產值約12億元，近年受惠於出口漁貨講究生態永續認證，維持漁獲價格，鬼頭刀批發價格已翻倍至每公斤80至100元，成長空間可期。農委會水試所為了解鬼頭刀生態，期望未來能發展人工養殖，近幾年與日本共同展開鬼頭刀放流標識研究，研究獲得部分記錄資料，已刷新聯合國組織數據。

水產試驗所所長陳君如表示，台灣2017年鬼頭刀產量1萬1000公噸，產值高達12.8億元，其中9成都是外銷，又以美國為主要市場；近年來由於海洋保護意識抬頭，國際間推出具生態永續精神的漁業改造計畫（Improvement Project, FIP），鬼頭刀便從2015年起成為全台唯一執行FIP的漁類。

陳君如說，國際出口漁獲重視生態永續相關認證，願意購買FIP計畫漁獲，因此維持鬼頭刀價格不墜，十年前台灣鬼頭刀批發價格約每公斤約3、40元，如今已成長至每公斤80至100元，2017年全球鬼頭刀出口產值約18億元，台灣鬼頭刀產量仍有成長空間。

為了解鬼頭刀族群移動特徵，水試所近年與日本長崎大學展開鬼頭刀標識放流研究。研究發現，鬼頭刀冬季棲息海域，在台灣東部是棲於83.4公尺以上淺水層，日本鹿兒島灣海域是棲於52.4公尺以上淺水層，日本長崎北部海域則是棲於94.0公尺以上淺水層，鬼頭刀棲息深度與該海域混合層深度有關。

陳君如指出，根據聯合國糧食及農業組織（FAO）資料，鬼頭刀主要生活在21至30度水溫海域，但此研究發現在日本長崎北部海域，鬼頭刀棲息水溫在23.1至17.8度之間，已可更新FAO紀錄；他說，台灣未來若對鬼頭刀生態、群群移動等科研資料建立得更全面，有望將鬼頭刀產業朝人工繁殖發展。

(中時 )