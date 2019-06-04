◎無役不與? 蔡賴爭 李遠哲籲小英知所進退

繼今年初偕同獨派逼宮之後，前中研院長李遠哲再度聯署要蔡英文總統放棄一已之私，知所進退，對此，蔡陣營發言人阮昭雄今天表示尊重，「但對總統來說，人民的想法更重要」。

◎南榮科大欠薪 恐成第5所停辦學校

南榮科大5月起發不出教職員薪水，學校高層至今卻始終神隱，拒絕出面負責。教育部技職司專門委員柯今尉今（4）日表示，已行文南榮科大，要求7月底前必須有1億元資金到位，否則從明年2月起就要停辦。

◎陸90後馬雲門徒 以天價拍下巴菲特午餐

以456.7888萬美元（約合人民幣3154.03萬元）拍下2019年巴菲特慈善午餐的，是一位大陸的90後——孫宇晨。6月4日凌晨，波場TRON創始人孫宇晨在其社交媒體帳號上正式宣佈，自己以創紀錄的價格贏得了第20屆巴菲特慈善午餐拍賣。

◎臨短托服務條件放寬 最快9月上路

社家署近期預告修正《身心障礙者家庭照顧者服務辦法》，將身心障礙體系的「喘息」服務—「臨時及短期照顧服務」條件放寬，若外籍看護無法照顧30天以上，或重度身障者符合獨居、主要照顧者65歲以上等條件即可受惠，最快9月上路。

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(中時電子報)