美國總統川普正在英國進行國是訪問，3日他人還未到，就先在推特對東道主倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）開嗆，稱對方是「十足魯蛇」，不過倫敦市長也不是省油的燈，隨後在推特3連發，砲轟川普和倫敦不合。

川普3日抵達英國之前，在空軍一號上他就先發推文，大酸倫敦市長沙迪克汗是魯蛇，批評他的市長工作做得很糟，回敬沙迪克汗周末在英國媒體發表的評論，內容批評川普不配擁有英國紅地毯禮遇。

川普對倫敦市長的批評再度成為國際媒體焦點，對此沙迪克汗隨後連發3條推文回嗆。第一條推文他轉貼時尚雜誌ELLE為他拍攝的影片，影片開頭沙迪克汗拿著一張白色紙板，上頭寫著「親愛的川普」，明顯就是衝著川普而來，他說，「川普總統如果你有在看，你的價值和你的立場完全和倫敦、全英國相反，我們視多元文化為一種優勢，我們尊重女性、相信男女平等，認為守護權利是很重要的」，接著他提及美國部分州立法禁止女性墮胎，抨擊這樣的行為是歷史倒退。

If you believe that it's wrong that there is gender inequality, that women earn less than men, that women are still discriminated against in 2019, then you're a feminist.



It's so important that people in positions of power, men & women, speak out & champion gender equality. pic.twitter.com/21ofQqi8ta — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 3, 2019

第二則貼文他轉貼紐約市長白思豪（Bill de Blasio）接受英國廣播公司（BBC）專訪時的評論，白思豪說，「就算從川普的角度來看，他這樣對主要盟友市長的攻擊也是相當極端、罕見的，而且不可接受。」沙迪克汗在貼文中感謝白思豪對倫敦的支持，並且幽默回應能夠和全美市長共同面對（川普這樣的）挑戰感到驕傲。

Londoners appreciate the solidarity @BilldeBlasio has shown to our city. Proud to work with him and mayors across the USA on our shared challenges. https://t.co/pdcDQWdEJy — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 3, 2019

第三則貼文則是一段音檔，他批評川普是全球極右勢力的代表人物，抨擊他許多爭議政策將在全球各地造成問題。

"Donald Trump is basically the poster boy for the far-right movement around the world." London Mayor @SadiqKhan talks to @TVietor08 about Trump’s Muslim ban & how his actions are affecting the rest of the world. Listen to "Donald Trump, Diplomat." out now: https://t.co/ueEB31FoEV pic.twitter.com/lF2Hvb2sdV — Pod Save America (@PodSaveAmerica) June 4, 2019

(中時電子報)