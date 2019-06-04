苗栗縣衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，巡迴全縣6所幼兒園及國小，宣導腸病毒防治觀念。（苗栗縣衛生局提供）

苗栗縣衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，巡迴全縣6所幼兒園及國小，宣導腸病毒防治觀念。（苗栗縣衛生局提供）

腸病毒好發季節來了，衛福部疾管署日前公布監測資料，全國有8個縣市腸病毒門（急）診就診人次超過縣市流行閾值，苗栗縣就是其中之一，防堵疫情擴大刻不容緩，衛生局強調落實正確洗手行為是預防腸病毒的不二法門，若出現重症前兆病徵要盡速就醫。

天氣漸熱，苗栗縣腸病毒疫情拉警報，衛生局統計至第22周止，腸病毒門（急）診就診已達331人次，超過苗縣流行閾值210人次，疾管科長陳淑珠指出，人次增加顯示家長對腸病毒治療的重視，當口、足、手臂出現症狀就會立即就醫，嚴防群聚感染，苗縣採最嚴格的停班停課標準。

陳淑珠表示，衛生局與教育處合作進行校園監控，除了托兒所、幼兒園列入規範，更將停班課標準擴大適用國小1、2年級學童，每班若有2名確診案例，不管輕、重症立即停班停課，所以苗縣停班課數量會比別縣市多，迄今全縣共有78班停班課，小學18班、幼兒園54班、托嬰中心6班，較去年同期增加33班。

除採嚴格防疫標準，陳淑珠提醒，托嬰中心人員應對嬰幼兒哭鬧格外注意，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐等病徵，要盡速送往疾管署輔導的3家責任醫院，部立苗栗醫院、大千醫院及為恭醫院救治。

腸病毒傳染力強，成人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易因疏於防護而傳染給家中幼兒，民眾外出返家後務必先更衣，落實手部衛生是預防腸病毒最根本的方法，衛生局4日起與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，巡迴全縣6所幼兒園及國小，強化學童防治觀念。

(中時 )