梁淑美分享自身經驗，傳遞愛與關懷的良善力量。（梁淑美提供）

梁淑美20年來無怨無悔，細心照顧患有自閉症的一雙兒女，從全國數百名競爭者中脫穎而出獲得慈暉獎，受總統蔡英文表揚。（梁淑美提供）

「為人母是天職，我的小孩我永遠愛他」梁淑美20年來無怨無悔，全職照顧患有自閉症的一雙兒女，過程辛苦但她不怨嘆，言詞間透露母親對兒女滿滿的關愛，今年她獲選台灣無障礙協會第26屆十大傑出愛心媽媽慈暉獎，前進總統府表揚，分享自身經歷，傳遞愛與關懷的良善力量。

48歲的梁淑美膝下有2男1女，當年她意外發現1歲多的次子行為異於常人，她回想那段期間，兒子對於聲響毫無反應，叫名字也不理人，一度心灰意冷以為自己生了個聾子，但仔細觀察後發現兒子對新奇的聲音還是有反應，到醫院檢查才確診他不是聽不見，是患有自閉症。

兒子確診後的3年小女兒出生，面對女兒同樣患有自閉症，梁淑美決定當個全職媽媽陪伴孩子成長，她深知早療的重要性，常親自帶著兒女到處奔波上課，梁淑美說，上課就是訓練他們感覺統合的能力，但我最擔心還是他們未來就業和生活該怎麼辦。

梁淑美說，自閉症的孩子在表達方面較不自如，常讓人誤會態度很差，或是情緒失控，就怕他們無法融入職場和人起衝突，孩子漸漸成年，現在還在找適合的庇護工場、小作所等，當我不在了，至少能幫助他們自理。

為了引導孩子學習的意願，梁淑美常買色筆、顏料放在家中，她發現女兒在色彩鑑賞與繪畫富有天分，不僅是美術比賽的常勝軍，更榮獲2017年總統教育獎，及第21屆周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章，讓她與有榮焉。梁淑美有感社會對自閉症的包容，持續綻放母愛的光輝。

(中時 )