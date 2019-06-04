台師大心測中心今天公布今年國中會考「各科等級加標示與答對題數對照表」，考生要在國文、社會得到A，要比去年多答對1題，此外今年英文閱讀題及數學非選擇題都比去年簡單一點點。專家分析，今年基北區，會考積分33.8分以上可以上建中、北一女。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，今年國文科共48題，得A必須答對41題以上，比去年40題多1題；社會科共63題，得A要答對56題以上，比去年55題多1題；自然科共54題，得A要答對46題以上，跟去年一樣。

至於英文科，曾芬蘭表示，閱讀題比去年簡單，但聽力題則不太好答。因此，今年考生要在英文科得到A＋＋，需要閱讀題41題全對、聽力錯2題，或是閱讀題錯1題、聽力題全對。

數學科方面，曾芬蘭說，今年2題非選比去年簡單，但整體來說，如果要得A＋＋，就是選擇題僅錯1題、非選要全對，跟去年的標準一樣。

基北區免試入學會考成績占36分，國文、英文、數學、社會、自然 每科滿分7分，A＋＋是7分、A＋是6分、A是5分；寫作測驗滿分則1分 ，考6級分算1分、5級分算0.8分、4級分算0.6分。

升學輔導專家、康橋國際學校課程總監卓意翔分析，今年基北區考生人數較去年減6.6％，但公立高中職僅減招3.3％，供給面還是大於需求面，預估今年各校錄取分數跟去年差不多，但中後段的學校可能會降一點。

卓意翔推估，會考積分33.8分可以進建中、北一女，師大附中要33分，成功高中、中山女中要31.6分，松山高中則要30.6分，其他學校均30分以下就可錄取。去年20分以下錄取的學校，今年錄取分數會降多一點，大約降1分左右。

(中時 )