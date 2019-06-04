桃園家扶中心於4日端午佳節前夕，由中壢溫媽媽愛家服務志工隊舉辦「粽香送溫情」的活動，自籌超過3萬元經費，親手包出充滿溫暖與愛心的1880顆粽子，並即時分送至中壢、楊梅、大園、大溪、平鎮、觀音、新屋、龍潭與復興鄉等9個區域，與弱勢家庭共度端午佳節。

民生物價持續飆漲，今年家扶飄香數十年的粽子也一路突破來到了1880顆，眼看巧婦難為無米之炊，這群中壢溫媽媽愛家服務隊的夥伴們自發性的小額樂捐，累積了3萬多元經費，全投入這場愛心盛會。

現任隊長羅妤綺是家扶中心的超級好鄰居，20年前羅妤綺因著一份報紙的志工招募訊息而踏入家扶，一服務就是20幾年。羅妤綺表示，付出總讓人心靈富足，會繼續堅持做下去，這些充滿「媽媽愛」的「1880顆粽子」也代表著好兆頭，希望能為需要的家庭帶來溫暖。

今年粽香送溫情活動共出動約60位志工媽媽，從選材、洗米、炒料、蒸煮，皆由隊內志工分工合作完成，可謂出錢又出力。桃園家扶中心主任張伏杉表示，許多家庭平時忙於工作、維持生計，已很難有機會親自包粽子給孩子吃，一般生鮮超市冷凍粽子，價格不斐且缺乏溫度，感謝中壢溫媽媽志工們堅持手工包粽，延續傳承這分溫暖，期待這樣的愛能夠繼續感染、延續整個社會。

(中時 )