高雄市登革熱疫情延燒不止，疾管署今（4）日再度公布新增3例本土登革熱病例，3例個案都住在高雄三民區鼎金里，屬於同一波群聚，這是高雄市連續3天爆發登革熱感染個案，而且這起群聚人數在1周內已達14人。

今天新增3例本土登革熱病例都是居住鼎金里的男性，年齡介於50多歲至60多歲，3人近期無出國史，陸續於5月28日至6月3日間發病後就醫，目前都在住院中。

由於3例個案的住家與這起群聚的第1例個案的住家僅相距150公尺內，而且其中1人的同住家人已於昨（3）日確診，疾管署副署長莊人祥認為，顯示這些個案之間具有高度地緣相關性，應屬同一波感染。

目前高雄市三民區疫情集中於鼎金里、金獅湖市場周邊，為了避免疫情經人流擴散，民眾如出入鄰近場所應加強防蚊措施，減少出入警戒區範圍，以降低感染風險。莊人祥說，這一波群聚是否繼續蔓延的觀察期為2周，約至6月11日左右。

今年以來，國內累計15例本土登革熱病例，個案都是住在高雄市，其中三民區14例（鼎金里13例、鼎西里1例）、前鎮區1例；另有155例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，高雄占有25例最多。

(中時 )