韓流外銷發威助攻香港，魚丸哥回饋「免費請吃魚丸」。(中天新聞提供)

韓流外銷發威助攻香港！高雄市長韓國瑜上任後，拚出亮眼的外銷成績，彌陀區的魚丸加工業業者謝維展是受惠者之一，原本主打國內市場，因為這次的牽線，成功進攻香港市場，謝維展說，韓國瑜就像一間公司的老闆，秉持信念帶領大家向前衝。

中天新聞報導，韓國瑜視察彌陀漁市時曾提到，「穩定的價格、穩定的訂單非常重要」，曾經是虱目魚養殖戶的謝維展很能體會這句話的意思。

36歲綽號魚丸哥的他，父親養虱目魚碰到金融風暴，負債千萬元。他本來唸電子科，後來18、19歲只好回家接手事業，到處擺攤賣魚丸，為加快還錢速度，他投入加工業，不斷花大錢買設備，卻換來親朋好友異樣眼光，人家都說他很像瘋子，其實他就是一個憨膽。

，

謝維展身為養殖戶第二代，卻在養殖加工業拚出好成績，這是他始料未及之事。他努力研發受到肯定，不少大廠都找上他代工，原本只做國內市場，因為韓國瑜市長拚經濟，意外幫他找到出路。3月份韓國瑜出訪香港，他表達要拚外銷，希望能把台灣的農產品水產品外銷到香港，能占香港進出口百分之十以上的比例。

謝維展夫妻受訪時表示，外貿協會有舉辦一個洽談會，有指定我們過去洽談，找的是香港滿知名的超市，他們辦了美食展，後來就採購了我們的魚丸。因為韓市長多了一個活路，他們心裡充滿感激。

後來他們將感謝化作行動，趁韓國瑜到彌陀視察當天，供應市價7萬元的魚丸，讓韓粉免費享用。謝維展不諱言，就是欣賞韓市長這個特質。謝維展表示，韓市長就像是我們的老闆一樣，老闆要有一個信念帶頭衝，更期望韓市長不忘初心。我們對他有期待，希望他可以帶領我們過得更好。

韓國瑜帶頭衝外銷，幫水產業者助攻香港，網友紛紛按讚，「恭喜你，跟對人就發大財了。」、「魚丸會不會新加坡？」、「香港哪間超巿有售？」、「庶民總統，讚！」、「貨出去！人進來！台灣發大財！」。

(中時電子報)