一名70歲患有多項慢性疾病的黃姓老翁，因擔心病情拖累親人，決心一走了之，4日清晨留下遺書後吞下百顆藥輕生，正昏睡時，黃翁的哥哥返家發現弟弟竟然昏迷不醒，急得奪門而出討救兵，恰巧遇到正在巡邏的員警，並緊急通知消防隊前往救治，讓黃翁撿回一命。

黃姓老翁與75歲的哥哥共同居住在平鎮區一處透天民宅，因黃姓老翁的疾病症狀時好時壞，嚴重時會疼痛到不能下床。黃翁擔心疾病會拖累哥哥及子女。黃翁的哥哥表示，之前聽到弟弟多次說想死，說不想再造成家裡負擔，他努力開導以為奏效，沒想到一時疏忽還是讓弟弟輕生。

4日上午6時許，黃翁趁著哥哥外出去買早餐時，在家中書寫一封簡單的遺書後，吞服了100多顆藥企圖輕生。黃翁哥哥提著早餐返家要叫弟弟起床用餐時，發現弟弟「怎麼叫都叫不醒」，嚇的衝出家門想找鄰居求援，恰好在門口撞見宋屋派出所巡邏員警。

「拜託救救我弟弟。」黃翁的哥哥趕緊拉住警察，心急如焚拜託警察幫幫忙。警方衝進屋內後，在房間發現昏迷不醒的黃翁及遺書，經緊急通知消防隊救護車送醫後撿回一命。黃翁哥哥向警方表示，弟弟近來常有輕生念投，多次勸導安撫後，原以為弟弟已經想開，未料還是出了狀況，幸虧即時搶救，避免發生憾事。

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