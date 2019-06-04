新北市立鶯歌陶博館將在7日、8日舉辦系列環保又有創意的「陶博慶端午」。（許哲瑗翻攝）

新北市立鶯歌陶博館將在7日、8日舉辦系列環保又有創意的「陶博慶端午」。（許哲瑗翻攝）

新北市立鶯歌陶博館將在7日、8日舉辦系列環保又有創意的「陶博慶端午」。（許哲瑗翻攝）

端午節將至，新北市立鶯歌陶博館將在7日、8日舉辦系列環保又有創意的端午活動，打破以往端午節只能「吃粽子、滑龍舟」刻板印象，特別規劃彩繪帆布袋、DIY蛋形香包外等親子活動，還請來知名街頭藝人巴奇先生上演「端午打鼓秀」，利用各式容器表演打擊樂，將端午氣氛融入藝術，歡迎民眾共襄盛舉。

陶博館表示，「陶博慶端午」規劃3大主題，7日上午10時至12時將有「端午節不包肉粽‧來陶博做肉粽包」，宣導環保概念，由館方提供粽子造形的帆布袋，親子發揮創意以壓克力彩繪，完成後還可免費帶回家。

8日的「陶瓷香包香噴噴」彩繪DIY，只要民眾參加實境解謎遊戲「芝麻出任務」任一關卡，在活動現場出示過關證明即可免費體驗，利用陶瓷素坯毛細孔特性，吸附乾燥香料香氣，也有擴香器的功能，設計專屬「雞蛋造形」的端午香包。

另外，活動重頭戲「端午打鼓秀」將在8日下午2點登場，邀請到街頭藝人巴奇先生，利用各種容器表演打擊樂，這次以端午節為主題演出，還會與現場民眾互動，表演風格精采又震撼，適合全家大小一起享受划龍舟的刺激。

陶博館表示，今年的端午節有別於以往，運用特展及節慶的元素構思活動內容，民眾體驗完後即可攜回做紀念，希望大家在博物館的遊戲中認識、親近陶瓷藝術，歡迎民眾共襄盛舉。

陶博館表示，平日開放時間為09：30～17：00，假日延長至18：00，現正於3樓特展室展出「飲食物語─陶瓷器皿與文化的日常」、1樓陽光特展室展出「觀察．筆記．昆蟲—蔡佩儒創作個展」及B1陶藝長廊展出「薪窯之美：臺、美、日陶藝家聯展」。文化商品店同步推出各種優惠折扣，更多的展演活動可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com／YCMuseum及www.instagram.com／yinggeceramicsmuseum查詢。

(中時 )