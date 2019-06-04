台灣女登山家「三條魚」詹喬愉日前完成登聖母峰的壯舉，4日下午搭機返台，她接受訪問時表示，世界上有14座超過8000公尺的高山，如果有機會都想一一去探訪，「但爬山需要看緣份」。（陳麒全攝）

台灣女登山家「三條魚」詹喬愉日前完成登聖母峰的壯舉，4日下午搭機返台，親友們到桃園機場熱情接機，恭賀她勇登聖母峰凱旋歸國。（陳麒全攝）

台灣女登山家「三條魚」詹喬愉日前完成登聖母峰的壯舉，4日下午搭機返台，親友們到桃園機場熱情接機，恭賀她勇登聖母峰凱旋歸國。（陳麒全攝）

台灣近年最著名的女性登山家詹喬愉，日前攀上全球之巔聖母峰，外型亮麗的她，不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長。因為姓名的諧音，綽號「三條魚」。（詹喬愉提供）

台灣近年最著名的女性登山家詹喬愉，日前攀上全球之巔聖母峰，外型亮麗的她，不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長。因為姓名的諧音，綽號「三條魚」。（詹喬愉提供）

台灣近年最著名的女性登山家詹喬愉，日前攀上全球之巔聖母峰，外型亮麗的她，不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長。因為姓名的諧音，綽號「三條魚」。（詹喬愉提供）

台灣近年最著名的女性登山家詹喬愉，日前攀上全球之巔聖母峰，外型亮麗的她，不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長。因為姓名的諧音，綽號「三條魚」。（詹喬愉提供）

台灣近年最著名的女性登山家詹喬愉，日前攀上全球之巔聖母峰，外型亮麗的她，不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長。因為姓名的諧音，綽號「三條魚」。（詹喬愉提供）

台灣近年最著名的女性登山家詹喬愉，日前攀上全球之巔聖母峰，外型亮麗的她，不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長。因為姓名的諧音，綽號「三條魚」。（詹喬愉提供）

台灣近年最著名的女性登山家詹喬愉，日前攀上全球之巔聖母峰，外型亮麗的她，不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長。因為姓名的諧音，綽號「三條魚」。（詹喬愉提供）

台灣近年最著名的女性登山家詹喬愉，日前攀上全球之巔聖母峰，外型亮麗的她，不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長。因為姓名的諧音，綽號「三條魚」。（詹喬愉提供）

國內女登山家「三條魚」詹喬愉日前完成登聖母峰的壯舉，4日下午搭機返台，她接受訪問時表示，今年罹難登山客人數比較多，主要是天氣不佳的原因，許多登山者在登山過程中會討論「誰今天誰又死了」。

台灣近年最著名的女性登山家詹喬愉，日前攀上全球之巔聖母峰，外型亮麗的她，不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長。因為姓名的諧音，綽號「三條魚」。

詹喬愉在臉書中談到很多山友罹難的經過，被網友批評違反人道，見死不救。她說，在登山的環境中，所有登山者在面對死生的討論都很自然，不會像回到台灣時，必須要注意到用詞與大家的感受，登山者也會很自然會說到「今天誰死了」，也討論死亡的原因。在山上遇到屍體並不是太奇怪的事情，只是今年她所看到的，都是屬於才剛走不久的山友，而不像以往爬山時，看到的都是死了好幾年的山友，而今年她共遇到6位剛往生的新山友長眠山頂。

她說，所有爬高山的山友都會考慮過生死的問題，「生死本來就是考慮的一部分，既然自己考慮過，選擇過，那就去嘗試，事實上，這就是自己的選擇」。詹喬愉也談到大部分外國人和我們的文化不太一樣，在西方山友的觀念，不一定要將遺體運下山，她在山上也聽到「若要將遺體運下山，需要100萬美金」，但應該是玩笑話。

媒體提問她下次想挑戰哪一座高山？她笑著回答說，世界上有14座超過8000公尺的高山，如果有機會都想一一去探訪，「但爬山需要看緣份」。

(中時 )