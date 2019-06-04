面對中共軍事壓力，菲律賓國防預算大幅增加22%

美國與中共在亞洲的戰略競爭升級並非只是大國之間的，亞太地區各國近一年來採購軍火數額都呈暴增現象。軍購的項目從噴射戰機到反潛機與其他各種海空精密武器一應俱全，這些國家聲稱，這是為應對中共軍事力量的快速增長而採取的措施。

據《防務一號》(Deffense One)報導，大國競爭是現在美國國防戰略最熱門用語，而其他亞洲國家在兩隻巨獸互相較勁時亦難以袖手旁觀。美中戰略對抗帶動亞洲國家防務支出暴增，菲律賓和其他幾個亞太國家都表示，防務支出大增的主要動力來自於中共快速的軍事擴張。

蒂爾集團(Teal Group)諮詢公司副總裁理阿布拉費(Richard Aboulafia)分析說，過去菲律賓軍隊國防支出不高，但是現在情況很不一樣，菲律賓已開始向韓國購入新型戰鬥機，這是該國歷史上首次。雖然韓國製造的FA-50戰機不如韓、日、澳大利亞的F-35戰機，但這十餘架戰機對菲律賓來說仍然非常重要。

波音製造P-8海神反潛巡邏機內部作業狀況。（圖／波音公司）

報導指出，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)已批准在5年內支出56億美元用以升級該國軍備。

根據瑞典國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)發表的2019全球軍事裝備數據(2019 Military Balance+)指出，菲律賓2019年國防預算為33億美元，較2018年增長了22%。其中大部分支出都是用於應對中共發展新型導彈、艦艇和戰機而增購的軍事裝備。

阿布拉費說，亞太地區強勁的經濟增長、區域緊張局勢和漸趨老舊的艦隊都為軍火交易創造了巨大的市場。在大國競爭的情勢下，各個國家都需要有各自的盤算。澳大利亞，日本和韓國的國防支出快速擴增，來自於他們與美國的關係出現變化，這些國家警覺到，美國已不再是個可靠的盟友，而中國大陸、日本和韓國也各自發展成為軍火與航空工業的生產國。

由於中共水下戰力大增，反潛戰裝備已成為亞太國家的優先事項。根據美國國防情報局的評估，中國大陸預計在2020年前增加10艘新潛艇，潛艦總數將擴大到60艘。瑞典國際戰略研究所的數據顯示，印度和澳大利亞各自有8架P-8海神反潛巡邏機。韓國和紐西蘭則分別訂購了6架與4架P-8，這些新式反潛機準備用來取代先前使用的P-3獵戶座反潛巡邏機。日本則是以該國川崎公司自產的P-1反潛機取代P-3，菲律賓則希望能獲得一些舊的P-3反潛機，以便在南海島礁對抗中共的潛艇。

蒂爾集團預測，亞太地區的國防預算預計將從2019年的約4800億美元增加到2024年的5850億美元。在此時期內，軍購的支出預計將從1340億美元增加到1650億美元。

報導還說，印度被視為有數十億美元潛在購買力的市場，目前許多國家都在爭取向印度出售新型戰鬥機，數量可能高達100多架，交易額預計高達150億美元，除此之外，印度還計劃購買攻擊潛艇、巡邏艦和通用直升機。

(中時電子報)