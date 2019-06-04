不少民眾近來發現，台北市四處出現「大腸王」塗鴉，遍布路燈、變電箱、大巨蛋外牆圍籬，甚至前梵蒂岡大使館都成了塗鴉客畫布。（張立勳翻攝）

民眾在北市街頭四處見到「大腸王」塗鴉，有些註名「柯P」，大腸王甚至在IG發文嗆「清潔隊抓不到我、環保局罰不到我」，議員鍾沛君4日發現，大腸王曾參加台北燈節，質疑為何環保局找不到人開罰？環保局長劉銘龍對此回應，去年底逮到1名張姓民眾，但不確定與大腸王是同一人。

近來北市街頭處處可見黑色怪奇人頭塗鴉，鍾沛君昨在市政總質詢指出，有塗鴉旁標註「柯P」，令人懷疑是柯粉創作市長柯文哲肖像，還是柯黑醜化，離譜的是，塗鴉遍布燈桿、變電箱、大巨蛋外牆圍籬，甚至前梵蒂岡大使館外牆，都成大腸王畫布。

鍾沛君進一步了解，發現大腸王今年受邀參加台北燈節，大方和官員合影留念，被市府奉為貴賓不打緊，她質疑既然是知名人士也連絡得到人，環保局卻找不到人開罰，被大腸王在IG嗆聲踐踏政府公權力。

柯文哲聽聞後直呼，人家沒有同意就亂畫一定不對，畫得也不是很好看，以警方辦案技巧，要抓人一定抓得到，市警局長陳嘉昌說，會全力查緝。

此外，鍾沛君說，有外國人在東區店家鐵門塗鴉，即使被監視器拍下，至今仍抓不到人。

對此，劉銘龍說，去年底查獲張姓民眾在南港極限運動中心塗鴉，圖案有「大腸王」字樣，今年3月依法開罰6000元，不過，尚未確定張姓民眾就是大腸王，已請人去訪談，未來再發生違法塗鴉會請警方調閱監視畫面逮人，觀傳局長劉奕霆強調，若確定是同一人，可提供聯繫方式給環保局。

(中時 )