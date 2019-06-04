端午連假將至 馬祖追淚人潮攀升近2成 19:332019/06/04 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀。（連江縣政府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀。（連江縣政府提供） 馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀，每年4月至9月為藍眼淚旺季，適逢端午連假將至，連江縣交通旅遊局長林長青表示，連假訂房率去去年同期增加近2成，將加開台馬輪紓解人潮。 馬祖歷經近40年戰地政務，島上擁有豐富軍事建築、坑道、碉堡，四鄉五島四季分明，加上近年來掀起一波「藍眼淚」風潮，成功將馬祖觀光行銷國際，台灣不少遊客也趁著端午連假前往馬祖追淚。 (中時 ) #馬祖 #連假 #藍眼淚 #端午節 也許您會感興趣 推薦閱讀 小鎮漫遊旅程 邂逅馬祖神秘藍眼淚 04:102019/05/31 產業特刊 端午節健康吃 不讓身材放粽 04:102019/05/31 地方新聞 端午節苗縣衛生局抽檢 粽類1件生菌數超標 18:262019/05/31 生活 端午節苗縣衛生局抽檢粽類 1件生菌數超標 17:132019/05/31 生活 端午節將屆太平警分局宣導交通安全 20:552019/05/31 社會 雲林新住民媳婦歡度端午節 婆媽包2萬顆粽助弱勢 16:432019/06/01 社會 端午節連假3天 三大交通優惠實施 04:092019/06/02 企業經營 端午連假泡湯 周六變天防劇烈天氣 08:032019/06/02 生活 端午節陸菇湧走私潮 金門岸巡再攔截一批 14:022019/06/02 生活 端午節各國粽子大PK 台越泰印各有特色 19:462019/06/02 生活 玩食熱門新聞 台灣之美》竹子湖繡球花大開 - 旅遊 獨家》試賣5個月 微風南山這餐廳為什麼現才「開幕」？ - 旅遊 - 工商 遊客愛喝芒果冰沙 玉井本地人卻最愛這一味 - 玩食 炒飯「炸出紙盒」 網一看價格驚呆 - 旅遊 獨家》三重高CP值早午餐周末開賣 380元吃啥 ？ - 旅遊 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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