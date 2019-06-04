馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀。（連江縣政府提供）

馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀，每年4月至9月為藍眼淚旺季，適逢端午連假將至，連江縣交通旅遊局長林長青表示，連假訂房率去去年同期增加近2成，將加開台馬輪紓解人潮。

馬祖歷經近40年戰地政務，島上擁有豐富軍事建築、坑道、碉堡，四鄉五島四季分明，加上近年來掀起一波「藍眼淚」風潮，成功將馬祖觀光行銷國際，台灣不少遊客也趁著端午連假前往馬祖追淚。

(中時 )