民眾潘先生製作影片證實很多年輕人到凱道挺韓。中天新聞

6月1號凱道挺韓大會，主辦單位估有40萬人上街，其中很多年輕人，他們不再沉默外，更有年輕媽媽不滿網友老是酸韓粉都是中老年人，臉書社團發起號召，蒐集年輕人照片。

中天新聞報導，6月1日凱道挺韓大會前，有許多年輕人響應，他們臉上貼國旗貼紙，手拿國旗前進凱道，而且男女都有。民眾潘先生製作成影片上傳Youtube，就是想打破挺韓皆老人的傳言。

潘先生向中天新聞說，他是看到有媽媽在臉書發文指，「有黑韓放話說6/1號都只有老人參加，她想徵求民眾搜集年輕人跟可愛小小孩的照片來做成影片」，而想盡分心力。

潘先生說，6月1日在凱道看到蠻多年輕人一直湧進凱道，尤其是雨停後，就看到很多年輕人走進凱道。從南投趕上來的張小姐也說，看到很多年輕人，她身邊也站了很多年輕人，80%都是挺韓派，非韓不投。政大正妹不只挺韓，更被壯觀人潮嚇到，她說，人真的很多，全部擠到沒空間，真的很可怕。

誰說挺韓皆老人！韓粉號召蒐集年輕人上凱道。中天新聞

(中時電子報)