綽號「檸檬」的男子李銘鴻替友人出氣，持折疊刀刺傷仇家游男，6月時二度談判，又掏出長25公分的折疊刀，刺死游男弟弟及洪男2人，另刺穿李男腹部及肝臟，造成2死、1重傷的悲劇；新北地院一審依殺人罪將李嫌判無期徒刑；民事部分，傷者李男提出求償，法官今判李嫌須賠償74萬餘元，可上訴。

判決指出，李嫌與黃男為徐姓女子爭風吃醋，去年4月間，雙方相約在蘆洲區便利商店見面，李嫌趕來助陣，談判過程一言不合，李嫌竟掏出折疊刀刺傷對方陣營的游男，雙方鳥獸散後不了了之。

6月8日晚間，雙方陣營再次烙人相約在三重區的咖啡廳談判，過程中游男弟弟要求檢查黃男背包，確認無危險物品，不料包包中疑似有金屬類物品掉出，引起雙方陣營暴動，眾人打成一團。

李嫌趁機掏出折疊刀，朝對方陣營的李男腹部、游男左頸部與洪男前胸猛刺，游男及洪男送醫不治，李男則有腹壁開放性傷口、肝穿刺傷等重傷害，短短37秒內，共釀2死、1重傷，李嫌邊逃跑還邊烙話「呼賃係（台語）！」

李嫌行兇後逃逸至汽車旅館躲藏，企圖將沾有血跡之衣物、摺疊刀煙滅，但隔天便遭警方逮捕，訊後仍矢口否認罪行，堅稱只是為了保護黃男安全，才會掏出小刀正當防衛，且現場一片混亂，也不知道刺到誰。

刑事部分，法官認為李嫌下手非輕，殺人犯意甚明，開庭時也未跟被害人家屬道歉，一審將他處以無期徒刑。

民事部分，李姓傷者提出84萬餘元醫療費、精神慰撫金等求償，李嫌則表示，他深感抱歉，但仍在羈押中實在無力賠償，法官考量雙方身份、地位、經濟能力等一切情況，判李嫌須賠償74萬餘元，可上訴。

(中時 )